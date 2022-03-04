Полицейские создали нужный во время войны сайт

Что это за сайт?

Это сайт-пособие о взрывотехнике на днях разработала Нацполиция Украины совместно с командой специалистов из Англии Friends of Ukraine EOD «Друзья Украины». Ресурс называется Ukraine CAT-UXO. Он поможет гражданам, находящимся под обстрелами вражеских снарядов, спасти себе и другим жизнь при обнаружении неразорванного боеприпаса.

Как работает сайт Ukraine CAT-UXO?

На сайте есть информация о порядке действий и правилах поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов (бомб, мин, снарядов и т.д), а также электронная форма для предоставления информации об опасных предметах (смотрите на фото ниже). Люди могут в любое время сообщить местонахождение неразорванных боеприпасов специалистам.

Фото: скриншоты с сайта Ukraine CAT-UXO

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