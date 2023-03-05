Возил патроны и гранаты на продажу: в Одесской области поймали «оружейного» дельца

Одесские правоохранители задержали мужчину, который возил из Николаевской области боеприпасы на продажу.
По данным областного управления полиции, полицейские задокументировали, как уроженец Николаевской области дважды продал опасные предметы, получив прибыль.
Первый раз мужчина привез из села Коблево на Николаевщине в село Сычавка Одесской области 400 патронов к нарезному огнестрельному оружию и сбыл их, а второй раз – 1037 патронов и гранату «Ф-1», которые также продал.
Правоохранители изъяли боеприпасы и задержали мужчину. В ходе обыска у него также нашли охотничий гладкоствольный карабин и 1416 патронов разного калибра неизвестного происхождения.
На основании собранных доказательств, следователи Одесского районного управления полиции сообщили правонарушителю о подозрении в приобретении, хранении и сбыте боеприпасов без предусмотренного законом разрешения – по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.
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