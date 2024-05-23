Одесситы могут бесплатно проверить щитовидную железу: почему это так важно

Как сообщили в пресс-службе горсовета, эта акция приурочена ко Всемирному дню щитовидки, который отмечается каждый год 25 мая, и пройдет при поддержке Департамента здравоохранения Одесского городского совета и Одесского городского Центра здоровья.

«Щитовидная железа – орган, продуцирующий гормоны, поэтому трудно найти систему в организме, не страдающую в случае нарушения ее работы. Вот почему так важно поддерживать здоровье щитовидной железы – регулярно проходить обследование и лечить эндокринную систему», – сказано в сообщении.

Так, если вы замечаете у себя такие симптомы, как дискомфорт и чувство сжатия на шее (комок в горле); тяжесть глотания жесткой пищи; осиплость и смена тембра голоса; боли в области шеи; изменение массы тела в сторону увеличения или понижения; повышение потоотделения или сухость кожи; нарушение сердечного ритма; нарушение сна и т.п. – необходимо обратиться к специалистам.

А пройти пройти бесплатное лабораторное исследование и проверить работу щитовидной железы путем определения уровня тиреотропного гормона (ТТГ) одесситы могут с 8:00 до 10:00 по таким адресам:

КНП «Консультативно-диагностический центр №6», отделение №2 – ул. Торговая, 29/31; забор крови на ТТГ – каб. №112 с 8:00 до 10:00; обзор эндокринолога – каб. №302 с 8:00 до 12:00. КНП «Консультативно-диагностический центр №20» – ул. Левитана, 62; забор крови на ТТГ – 3 этаж, каб. №344. КНП «Консультативно-диагностический центр №29» – ул.Крымская, 66а; забор крови на ТТГ – 1 этаж, каб. №27. КДЦ при КНП «Городская клиническая больница №1» – ул. Болгарская, 38; забор крови на ТТГ – 3 этаж, каб. №340. КДЦ при КНП «Городская больница №5» – ул. Троицкая, 38; забор крови на ТТГ – 3 этаж, дневной стационар. КДЦ при КНП «Городская клиническая больница №11» – ул. Академика Воробьева, 5г; забор крови на ТТГ – 1 этаж поликлиники, каб. №3.

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