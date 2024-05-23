Одесити можуть безкоштовно перевірити щитовидну залозу: чому це так важливо

Як повідомили у прес-службі міськради, ця акція приурочена до Всесвітнього дня щитовидки, що відзначається щороку 25 травня, та пройде за підтримки Департаменту охорони здоров’я Одеської міської ради та Одеського міського Центру здоров’я.

«Щитовидна залоза – орган, що продукує гормони Тому важко знайти систему в організмі, яка не страждає у разі порушення її роботи. Ось чому так важливо підтримувати здоров’я щитовидної залози – регулярно проходити обстеження та лікувати ендокринну систему», – сказано у повідомленні.

Так, якщо ви помічаєте у себе такі симптоми, як дискомфорт та почуття стиснення на шиї («комок» у горлі); важкість ковтання твердої їжі; осиплість та зміна тембру голосу; біль у ділянці шиї; зміна маси тіла у бік збільшення чи зниження; підвищення потовиділення чи сухість шкіри; порушення серцевого ритму; порушення сну тощо. – необхідно звернутися до спеціалістів.

А пройти пройти безкоштовне лабораторне дослідження та перевірити роботу щитовидної залози шляхом визначення рівня тиреотропного гормону (ТТГ) одесити можуть з 8:00 до 10:00 за такими адресами:

КНП «Консультативно-діагностичний центр №6», відділення №2 – вул. Торгівельна, 29/31; забір крові на ТТГ – каб. №112 з 8:00 до 10:00; огляд ендокринолога – каб. №302 з 8:00 до 12:00. КНП «Консультативно-діагностичний центр №20» – вул. Левітана, 62; забір крові на ТТГ – 3 поверх, каб. №344. КНП «Консультативно-діагностичний центр №29» – вул.Кримська, 66а; забір крові на ТТГ – 1 поверх, каб. №27. КДЦ при КНП «Міська клінічна лікарня №1» – вул. Болгарська, 38; забір крові на ТТГ – 3 поверх, каб. №340. КДЦ при КНП «Міська лікарня №5» – вул. Троїцька, 38; забір крові на ТТГ – 3 поверх, денний стаціонар. КДЦ при КНП «Міська клінічна лікарня №11» – вул. Академіка Воробйова, 5г; забір крові на ТТГ – 1 поверх поліклініки, каб. №3.

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