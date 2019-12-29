Советует специалист: как помочь щитовидке без лекарств?

Для нормальной работы щитовидной железе необходимы йод, тирозин и аминокислоты. Если этих веществ в организме по какой-то причине не хватает, то железа увеличивается, нарушаются ее функции. Человек становится возбужденным, нервным. Учащается сердцебиение, а в горле словно комочек появляется, будто что-то мешает глотать. Помочь щитовидке наладить свои функции могут природные лекарства.

В народе для лечения щитовидки часто используют траву зобник (овощной репейник, дурнишник обыкновенный). Выжимают из него сок, разбавляют пополам (1:1) с водкой. Употребляют по 5 капель 4 раза в день. Также из травы делают отвар: чайную ложку зобника заливают стаканом кипятка, держат на слабом огне примерно 10 минут. Пьют по четверти стакана 4 раза в день.

Весной во время цветения собирают лапчатку белую и гусиную – оба растения тоже помогают в восстановлении работы щитовидной железы. Для приготовления 10-процентной настойки используют растение целиком: на 50 г измельченной травы берут 0,5 л водки. Пьют по 5 капель 4 раза в день. Из корешков лапчатки белой можно приготовить и такой отвар. 10 г сухих корешков травы заливают 0,5 л воды, варят 10-12 минут и настаивают час. Затем процеживают и принимают по две столовые ложки 3-4 раза в день до употребления пищи.

Однако следует помнить, что чем скорее вы обратитесь к врачу и начнете лечение, тем больше гарантий, что народная медицина поможет и вам не понадобится хирургическое вмешательство.

Важно. Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом.

По материалам книги «Зеленая планета»

Фото: zazhyve.stb.ua

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