Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, актуальность мероприятия обусловлена высокими показателями заболеваемости меланомой и другими онкологическими заболеваниями кожи в южных областях Украины из-за высокой активности летом ультрафиолетового облучения – ведущего фактора риска возникновения меланомы.
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Чтобы пройти бесплатный профилактический осмотр кожи, 3 апреля необходимо обратиться к своему семейному врачу или к дерматологам по таким адресам:
Центр первичной медико-санитарной помощи №2
осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по указанным адресам:
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова) 26;
- ул. Сегедская, 16;
- ул. Базарная, 77;
- ул. Пастера, 56;
- пер. Обсерваторный, 8.
Центр первичной медико-санитарной помощи №3
осмотры семейными врачами с 8:00 до 19:00 по указанным адресам:
- Фонтанская дорога, 30/32;
- Фонтанская дорога, 110;
- ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 63/1;
- пер. Рислинга (Ушакова), 9;
- ул. Научная (Шишкина), 48/1;
- Люстдорфская дорога, 170;
- ул. Ефима Геллера, 43.
Центр первичной медико-санитарной помощи №4
осмотры семейными врачами с 9:00 до 17:00 по указанным адресам:
- ул. Левитана, 62, 2-й этаж, кабинеты семейных врачей;
- ул. Академика Филатова, 7а, 2 этаж, кабинеты семейных врачей.
Центр первичной медико-санитарной помощи №5
осмотры семейными врачами с 9:00 до 19:00 по указанным адресам:
- ул. Семена Палия, 58;
- ул. Семена Палия, 88;
- ул. Академика Заболотного, 41а;
- ул. Академика Заболотного, 59/1;
- ул. Давида Ойстраха, 7;
- просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 159.
Центр первичной медико-санитарной помощи №16
осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по указанным адресам:
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1;
- ул. Житомирская, 2;
- ул. Ефима Фесенко, 11;
- ул. Бугаевская, 46;
- ул. Болгарская, 38.
Центр первичной медико-санитарной помощи №18
осмотры семейными врачами с 9:00 до 16:00 по указанным адресам:
- ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №19;
- ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет №112;
- ул. Торговая, 29/31, 1-й этаж, кабинет №206.
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Консультативно-диагностический центр №6
- ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 3-й этаж, кабинет дерматолога №312, с 10:00 до 14:00.
Консультативно-диагностический центр №20
- ул. Левитана, 62, 4-й этаж, кабинет №446, с 10:00 до 13:30;
- 6-й этаж, кабинет №688, с 13:00 до 17:30; чтобы. №689, с 10:00 до 12:00.
Консультативно-диагностический центр №29
- ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, кабинет №10 – с 8:00 до 16:30; кабинет №11 – с 10:00 до 14:00; кабинет №16 – с 8:00 до 13:00.
Городская клиническая больница №1 консультативно-диагностический центр
- ул. Болгарская, 38, 1-й этаж, кабинет дерматолога № 116 – с 8:00 до 17:00;
- кабинет дерматолога № 119 – с 08:00 до 17:40;
- 5-й этаж, кабинет онколога № 503 – с 15:00 до 19:00.
Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника
- ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет №3, с 12:30 до 17:00.
Городская клиническая больница №10, диагностический консультативный центр
- ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, 2-й этаж, кабинет №10, с 12:00 до 14:00.
Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр
- ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г, 2-й этаж, кабинет онколога № 26 – с 9:00 до 13:00; кабинет дерматолога № 28 – с 9:00 до 13:00.
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