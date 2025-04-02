Как сообщили в пресс-службе одесской мэрии, актуальность мероприятия обусловлена высокими показателями заболеваемости меланомой и другими онкологическими заболеваниями кожи в южных областях Украины из-за высокой активности летом ультрафиолетового облучения – ведущего фактора риска возникновения меланомы.

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Чтобы пройти бесплатный профилактический осмотр кожи, 3 апреля необходимо обратиться к своему семейному врачу или к дерматологам по таким адресам:

Центр первичной медико-санитарной помощи №2

осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по указанным адресам:

ул. Добровольцев (Маршала Говорова) 26;

ул. Сегедская, 16;

ул. Базарная, 77;

ул. Пастера, 56;

пер. Обсерваторный, 8.

Центр первичной медико-санитарной помощи №3

осмотры семейными врачами с 8:00 до 19:00 по указанным адресам:

Фонтанская дорога, 30/32;

Фонтанская дорога, 110;

ул. Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 63/1;

пер. Рислинга (Ушакова), 9;

ул. Научная (Шишкина), 48/1;

Люстдорфская дорога, 170;

ул. Ефима Геллера, 43.

Центр первичной медико-санитарной помощи №4

осмотры семейными врачами с 9:00 до 17:00 по указанным адресам:

ул. Левитана, 62, 2-й этаж, кабинеты семейных врачей;

ул. Академика Филатова, 7а, 2 этаж, кабинеты семейных врачей.

Центр первичной медико-санитарной помощи №5

осмотры семейными врачами с 9:00 до 19:00 по указанным адресам:

ул. Семена Палия, 58;

ул. Семена Палия, 88;

ул. Академика Заболотного, 41а;

ул. Академика Заболотного, 59/1;

ул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 159.

Центр первичной медико-санитарной помощи №16

осмотры семейными врачами с 8:00 до 20:00 по указанным адресам:

ул. Ивана и Юрия Лип, 1;

ул. Житомирская, 2;

ул. Ефима Фесенко, 11;

ул. Бугаевская, 46;

ул. Болгарская, 38.

Центр первичной медико-санитарной помощи №18

осмотры семейными врачами с 9:00 до 16:00 по указанным адресам:

ул. Героев обороны Одессы, 52, 1-й этаж, кабинет №19;

ул. Атамана Чепиги, 54, 1-й этаж, кабинет №112;

ул. Торговая, 29/31, 1-й этаж, кабинет №206.

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Консультативно-диагностический центр №6

ул. Добровольцев (Маршала Говорова), 26а, 3-й этаж, кабинет дерматолога №312, с 10:00 до 14:00.

Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана, 62, 4-й этаж, кабинет №446, с 10:00 до 13:30;

6-й этаж, кабинет №688, с 13:00 до 17:30; чтобы. №689, с 10:00 до 12:00.

Консультативно-диагностический центр №29

ул. Академика Заболотного, 13а, 1-й этаж, кабинет №10 – с 8:00 до 16:30; кабинет №11 – с 10:00 до 14:00; кабинет №16 – с 8:00 до 13:00.

Городская клиническая больница №1 консультативно-диагностический центр

ул. Болгарская, 38, 1-й этаж, кабинет дерматолога № 116 – с 8:00 до 17:00;

кабинет дерматолога № 119 – с 08:00 до 17:40;

5-й этаж, кабинет онколога № 503 – с 15:00 до 19:00.

Городская больница №5, консультативно-диагностическая поликлиника

ул. Троицкая, 38, 1-й этаж, кабинет №3, с 12:30 до 17:00.

Городская клиническая больница №10, диагностический консультативный центр

ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 61а, 2-й этаж, кабинет №10, с 12:00 до 14:00.

Городская клиническая больница №11, консультативно-диагностический центр

ул. Виталия Нестеренко (Академика Воробьева), 5г, 2-й этаж, кабинет онколога № 26 – с 9:00 до 13:00; кабинет дерматолога № 28 – с 9:00 до 13:00.

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