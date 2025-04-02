Як повідомили у прес-службі одеської міської ради, актуальність заходу зумовлена високими показниками захворюваності на меланому та іншими онкологічними захворюваннями шкіри в південних областях України через високу активність ультрафіолетового опромінення влітку – провідного фактора ризику виникнення меланоми.
Стаття за темою: Рідні родимки: 5 міфів і 4 факти
Щоб пройти безкоштовний профілактичний огляд шкіри, 3 квітня необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або до дерматологів за наступними адресами:
Центр первинної медико-санітарної допомоги №2
Огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00 за вказаними адресами:
- вул. Добровольців (Маршала Говорова) 26;
- вул. Сегедська, 16;
- вул. Базарна, 77;
- вул. Пастера, 56;
- пров. Обсерваторний, 8.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №3
Огляди сімейними лікарями з 8:00 до 19:00 за вказаними адресами:
- Фонтанська дорога, 30/32;
- Фонтанська дорога, 110;
- вул. Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 63/1;
- пров. Рислінга (Ушакова), 9;
- вул. Наукова (Шишкіна), 48/1;
- Люстдорфська дорога, 170;
- вул. Єфима Геллера, 43.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №4
Огляди сімейними лікарями з 9:00 до 17:00 за вказаними адресами:
- вул. Левітана, 62, 2-й поверх, кабінети сімейних лікарів;
- вул. Академіка Філатова, 7а, 2 поверх, кабінети сімейних лікарів.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №5
Огляди сімейними лікарями з 9:00 до 19:00 за вказаними адресами:
- вул. Семена Палия, 58;
- вул. Семена Палия, 88;
- вул. Академіка Заболотного, 41а;
- вул. Академіка Заболотного, 59/1;
- вул. Давида Ойстраха, 7;
- просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 159.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №16
Огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00 за вказаними адресами:
- вул. Івана та Юрія Ліп, 1;
- вул. Житомирська, 2;
- вул. Єфима Фесенка, 11;
- вул. Бугаївська, 46;
- вул. Болгарська, 38.
Центр первинної медико-санітарної допомоги №18
Огляди сімейними лікарями з 9:00 до 16:00 за вказаними адресами:
- вул. Героїв оборони Одеси, 52, 1-й поверх, кабінет №19;
- вул. Атамана Чепиги, 54, 1-й поверх, кабінет №112;
- вул. Торгова, 29/31, 1-й поверх, кабінет №206.
Читайте також: Дівчина з Одеси з двома тисячами родинок стала моделлю та створила медичний стартап
Консультаційно-діагностичний центр №6
- вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 3-й поверх, кабінет дерматолога №312, з 10:00 до 14:00.
Консультаційно-діагностичний центр №20
- вул. Левітана, 62, 4-й поверх, кабінет №446, з 10:00 до 13:30;
- 6-й поверх, кабінет №688, з 13:00 до 17:30; кабінет №689, з 10:00 до 12:00.
Консультаційно-діагностичний центр №29
- вул. Академіка Заболотного, 13а, 1-й поверх, кабінет №10 – з 8:00 до 16:30; кабінет №11 – з 10:00 до 14:00; кабінет №16 – з 8:00 до 13:00.
Міська клінічна лікарня №1, консультаційно-діагностичний центр
- вул. Болгарська, 38, 1-й поверх, кабінет дерматолога №116 – з 8:00 до 17:00;
- кабінет дерматолога №119 – з 08:00 до 17:40;
- 5-й поверх, кабінет онколога №503 – з 15:00 до 19:00.
Міська лікарня №5, консультаційно-діагностична поліклініка
- вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, кабінет №3, з 12:30 до 17:00.
Міська клінічна лікарня №10, діагностично-консультаційний центр
- вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а, 2-й поверх, кабінет №10, з 12:00 до 14:00.
Міська клінічна лікарня №11, консультаційно-діагностичний центр
- вул. Віталія Нестеренка (Академіка Вороб’єва), 5г, 2-й поверх, кабінет онколога №26 – з 9:00 до 13:00; кабінет дерматолога №28 – з 9:00 до 13:00.
Вибір редакції: Вакцинація, аналізи, дослідження: як одеситам зробити чекап здоров’я.