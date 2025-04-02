Як повідомили у прес-службі одеської міської ради, актуальність заходу зумовлена високими показниками захворюваності на меланому та іншими онкологічними захворюваннями шкіри в південних областях України через високу активність ультрафіолетового опромінення влітку – провідного фактора ризику виникнення меланоми.

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Щоб пройти безкоштовний профілактичний огляд шкіри, 3 квітня необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або до дерматологів за наступними адресами:

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2

Огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00 за вказаними адресами:

вул. Добровольців (Маршала Говорова) 26;

вул. Сегедська, 16;

вул. Базарна, 77;

вул. Пастера, 56;

пров. Обсерваторний, 8.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №3

Огляди сімейними лікарями з 8:00 до 19:00 за вказаними адресами:

Фонтанська дорога, 30/32;

Фонтанська дорога, 110;

вул. Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 63/1;

пров. Рислінга (Ушакова), 9;

вул. Наукова (Шишкіна), 48/1;

Люстдорфська дорога, 170;

вул. Єфима Геллера, 43.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №4

Огляди сімейними лікарями з 9:00 до 17:00 за вказаними адресами:

вул. Левітана, 62, 2-й поверх, кабінети сімейних лікарів;

вул. Академіка Філатова, 7а, 2 поверх, кабінети сімейних лікарів.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №5

Огляди сімейними лікарями з 9:00 до 19:00 за вказаними адресами:

вул. Семена Палия, 58;

вул. Семена Палия, 88;

вул. Академіка Заболотного, 41а;

вул. Академіка Заболотного, 59/1;

вул. Давида Ойстраха, 7;

просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 159.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №16

Огляди сімейними лікарями з 8:00 до 20:00 за вказаними адресами:

вул. Івана та Юрія Ліп, 1;

вул. Житомирська, 2;

вул. Єфима Фесенка, 11;

вул. Бугаївська, 46;

вул. Болгарська, 38.

Центр первинної медико-санітарної допомоги №18

Огляди сімейними лікарями з 9:00 до 16:00 за вказаними адресами:

вул. Героїв оборони Одеси, 52, 1-й поверх, кабінет №19;

вул. Атамана Чепиги, 54, 1-й поверх, кабінет №112;

вул. Торгова, 29/31, 1-й поверх, кабінет №206.

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Консультаційно-діагностичний центр №6

вул. Добровольців (Маршала Говорова), 26а, 3-й поверх, кабінет дерматолога №312, з 10:00 до 14:00.

Консультаційно-діагностичний центр №20

вул. Левітана, 62, 4-й поверх, кабінет №446, з 10:00 до 13:30;

6-й поверх, кабінет №688, з 13:00 до 17:30; кабінет №689, з 10:00 до 12:00.

Консультаційно-діагностичний центр №29

вул. Академіка Заболотного, 13а, 1-й поверх, кабінет №10 – з 8:00 до 16:30; кабінет №11 – з 10:00 до 14:00; кабінет №16 – з 8:00 до 13:00.

Міська клінічна лікарня №1, консультаційно-діагностичний центр

вул. Болгарська, 38, 1-й поверх, кабінет дерматолога №116 – з 8:00 до 17:00;

кабінет дерматолога №119 – з 08:00 до 17:40;

5-й поверх, кабінет онколога №503 – з 15:00 до 19:00.

Міська лікарня №5, консультаційно-діагностична поліклініка

вул. Троїцька, 38, 1-й поверх, кабінет №3, з 12:30 до 17:00.

Міська клінічна лікарня №10, діагностично-консультаційний центр

вул. Олексія Вадатурського (Маршала Малиновського), 61а, 2-й поверх, кабінет №10, з 12:00 до 14:00.

Міська клінічна лікарня №11, консультаційно-діагностичний центр

вул. Віталія Нестеренка (Академіка Вороб’єва), 5г, 2-й поверх, кабінет онколога №26 – з 9:00 до 13:00; кабінет дерматолога №28 – з 9:00 до 13:00.

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