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В Одессе хотят высадить яблоневую аллею в память о защитницах Украины

В Одессе хотят высадить яблоневую аллею в память о защитницах Украины

Консолидация украинских ветеранов, женщин-военнослужащих и волонтеров «Женское ветеранское движение» инициируют национальный проект по высадке Аллей памяти в честь женщин, погибших во время русско-украинской войны. Одна из таких аллей должна появиться и в Одессе.

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Как сообщает информагентство Минобороны «Армия.Информ», всего в этом году планируется высадить четыре аллеи памяти женщин, погибших в АТО/ООС – в Одессе, Дрогобыче, Харькове и Новограде-Волынском. Открытие новых аллей запланировано к 14 октября – Дню защитников и защитниц Украины.

Аллея памяти – это декоративные яблони Недзвецкого, каждая из которых посвящена женщине, погибшей на Востоке страны. Рядом с каждым деревом установят памятную табличку с краткой информацией о погибшей и надписью: «Мама не плачь, я расцвету весной». Также будет прикреплен QR-код, перейдя до которому, можно будет просмотреть истории погибших героинь в видеоформате.

Аналогичные аллеи уже есть в Краматорске, Киеве, Житомире, Черкассах, Львове, Броварах и Ужгороде.

Где именно в Одессе появится такая аллея, не уточняется.

Вы также можете узнать, кого чествуют в Украине 14 октября.

Фото: armyinform.com.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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