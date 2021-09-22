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В Любашевке на Одесчине создадут карту Украины из колбасы

В Любашевке на Одесчине создадут карту Украины из колбасы

В субботу, 25 сентября, в пгт Любашевка Одесской области пройдет фестиваль «Любашевка – столица украинской колбасы», приуроченный к 231-й годовщине населенного пункта.
В рамках фестиваля планируется установить новый национальный рекорд: создание из колбасной нарезки самой большой карты Украины.

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Об этом сообщили в Любашевской ОТГ.

Помимо этого, в рамках мероприятия запланированы выступления музыкальных коллективов и театрализованное представление «Ода колбасе». А вечером гостей фестиваля ждут фейерверк и дискотека.

Отметим, что Любашевский район славится своей домашней колбасой, которую здесь изготавливают практически в каждом дворе. Местные жители готовят ее по особому рецепту, но главные составляющие – качественная свинина и любовь к своему делу.

Между тем, у Любашевки есть конкуренты на поприще создания колбасных карт. Так, в 2019 году подобную инсталляцию создали в поселке Куликов на Львовщине, который также славится производством колбасы.

Узнайте также: Куда поехать в Одесской области: Любашевка – живая история.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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