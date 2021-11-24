В Одессе возле Дюка вырос гигантский девятисвечник

Сегодня, 24 ноября, в Одессе на Приморском бульваре возле памятника Дюку уже по традиции установили огромный девятисвечник – ханукию. Он знаменует скорое начало еврейского праздника свечей – Хануки. В этом году он будет отмечаться с 28 ноября по 6 декабря.

Как рассказали в еврейской религиозной общине “Хабад Шомрей Шабос”, традиционно зажигание первой ханукальной свечи состоится 28 ноября в 15:30.

Также в программе празднования – лотерея, ярмарка ханукальных угощений, световое шоу, музыка, глинтвейн, хануке-гелт для всех детей и танцы.

Ханука: что это за праздник?

Праздник Ханука – еврейский праздник свечей, которые символизируют победу добра над злом, света над тьмой. Отмечается в течение восьми дней еще со ІІ века до н.э.

Праздник основан на событиях, происходивших в 144 году до н.э. Тогда сирийский царь Антиох IV запретил евреям под страхом смертной казни соблюдать религиозные обряды. Кроме того, в Храм велено было внести статую Зевса. Но вопреки ожиданиям завоевателей, многие евреи остались верными своим традициям и начали возникать очаги сопротивления. Объединили разрозненные повстанческие силы священник Матитьяху из рода Хасмонеев и его сыновья Маккавеи. А венцом восстания стало освобождение Иерусалима и очищение Храма от языческих культов. В нем евреи нашли лишь один кувшинчик ритуально чистого оливкового масла для храмового семисвечника. Его должно было хватить только на день. Но огни горели целых восемь дней, пока не было изготовлено новое масло.

Фото: Odessa Online