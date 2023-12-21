Новости Одессы и Одесской области

Одесситов приглашают на день рождения Солнца

Одесситов приглашают на день рождения Солнца

Завтра, 22 декабря, зимнее солнцестояние. В этот день Солнце находится на самой низкой точке относительно горизонта. Это самый короткий день в году, который продлится всего семь часов. В Одесском планетарии пройдет вечер, посвященный этому событию.

Также космическое явление знаменует начало астрономической зимы, еще его называют Днем рождения Солнца.

Подробнее о таком явлении, как День зимнего солнцестояния, его природе, приметах и традициях, с ним связанных, читайте в нашей публикации: Зимнее солнцестояние — когда нас ждет самая длинная ночь 2023 года.

После дня зимнего солнцестояния продолжительность светового дня будет постоянно нарастать. Сначала это будет происходить за счет позднего захода Солнца, а с 5 января 2024 года прибавление светового дня начнется благодаря раннему восходу. 

В эту субботу в Одесском планетарии пройдет вечер посвященный дню зимнего солнцестояния. Всех желающих — детей и взрослых — приглашают посетить познавательную лекцию «Луна — запасная планета. Панорамы Луны и будущие поселения». 

В самом Планетарии можно будет отправиться в 3-D путешествие звездным небом и посмотреть фильм о космосе. Также посетить экскурсию по галерее астрономической обсерватории и посмотреть на механизм старинного телескопа «Куку и сыновьям», а при ясном небе с его помощью взглянуть на Луну, Юпитер и Сатурн.

Начало лекции: в 17:00.

Запись по телефону: (098) 328-70-11.

Адрес Одесской астрономической обсерватории: улица Маразлиевская, 1-в, парк Шевченко.

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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