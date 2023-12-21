Одеситів запрошують на день народження Сонця

Також космічне явище знаменує початок астрономічної зими, ще його називають Днем народження Сонця.

Докладніше про таке явище, як День зимового сонцестояння, його природу, прикмети та традиції, з ним пов’язані, читайте в нашій публікації: Зимове сонцестояння на нас чекає найдовша ніч 2023 року.

Після дня зимового сонцестояння тривалість світлового дня постійно наростатиме. Спочатку це відбуватиметься за рахунок пізнього заходу Сонця, а з 5 січня 2024 року збільшення світлового дня почнеться завдяки ранньому сходу.

Цієї суботи в Одеському планетарії пройде вечір присвячений дню зимового сонцестояння. Усіх бажаючих – дітей та дорослих – запрошують відвідати пізнавальну лекцію «Місяць – запасна планета. Панорами Місяця та майбутні поселення».

У самому Планетарії можна буде відправитися в 3-D подорож зоряним небом і подивитися фільм про космос. Також відвідати екскурсію галереєю астрономічної обсерваторії та подивитися на механізм старовинного телескопа «Куку та синам», а при ясному небі з його допомогою поглянути на Місяць, Юпітер та Сатурн.

Початок лекції: о 17:00.

Запис за телефоном: (098) 328-70-11.

Адреса Одеської астрономічної обсерваторії:вулиця Маразлієвська, 1-в, парк Шевченка.