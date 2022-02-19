Одесситов приглашают на бесплатные экскурсии – куда и когда?

В понедельник, 21 февраля 2022 года, в честь Дня экскурсовода, одесситов и гостей города приглашают на бесплатные экскурсии. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Так, 21 февраля музей-квартира Леонида Утесова приглашает всех желающих познакомиться с жизнью легендарного музыканта и погрузиться в настоящую одесскую атмосферу.

Экскурсия пройдет с 12:00 до 16:00 по адресу: ул. Утесова, 11.

Также на бесплатные экскурсии приглашает КП «Туристический информационный центр г. Одессы».

21 февраля в 11:00 состоится экскурсия «Катакомбы Одессы».

Место сбора: ул. Старопортофранковская, 24/1 (перекресток ул. Старопортофранковской и ул. Градоначальнической).

Внутри каменоломен постоянная температура 14°С, с собой нужно иметь удобную для походов обувь.

Количество участников ограничено – до 10 человек.

В этот же день в 12:00 состоится экскурсия «Превращение Преображенской улицы».

Место сбора: ул. Преображенская, 1 (возле памятника Апельсину).

Количество участников ограничено – до 20 человек.

Предварительная регистрация обязательна по телефонам: +38(068)363-90-08; +38(093)716-80-08.

Как сообщала «Одесская жизнь», воскресенье, 20 февраля 2022 года, Одесский художественный музей решил объявить днем бесплатного посещения и приглашает всех желающих.

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Фото Марии Котовой

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