Одесситов приглашают анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус: адреса

Об этом сообщает сайт Одесского горсовета.

Адреса медучреждений, где с 20 по 24 ноября можно пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ:

1. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2»

• проул. Обсерваторный, 8; чтобы. №4, с 9.00 до 16.00

• ул. Сегедская, 16, каб. №3, с 9.00 до 16.00

• ул. Маршала Говорова, 26, каб. №8, с 9.00 до 16.00

• ул. Пастера, 56, каб. №42, с 9.00 до 16.00

• ул. Базарно, 77, каб. №1, с 9.00 до 16.00

2. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №3»

• Фонтанская дор., 30/32, 2-й этаж, каб.№16, с 9.00 до 18.00

• ул. Ильфа и Петрова, 63/1, каб. №25, с 9.00 до 18.00

• пров. Ушакова, 9, 1-й этаж, каб.№1, с 9.00 до 18.00

• ул. Шишкина, 48/1, каб. №8, с 9.00 до 18.00

• Люстдорфская взр., 170, с 9.00 до 18.00

• ул. Ефима Геллера, 43, каб.№6, с 9.00 до 18.00

3. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №4»

• ул. Левитана, 62, 1-й этаж, с 10.00 до 13.00

• ул. Академика Филатова, 7а, 1-й этаж, с 11.00 до 15.00

4. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №5»

• ул. Семена Палия, 83/1, с 8.30 до 16.00

• ул. Давида Ойстраха, 7, с 8.30 до 16.00

5. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №16»

• ул. Ивана и Юрия Лип, 1, каб. №9, с 10.00 до 18.00

• ул. Житомирская (Академика Гаркавого), 2, каб. №105, с 10.00 до 18.00

6. КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №18»

• ул. Героев обороны Одессы, 52, каб. №14, с 9.00 до 16.00

• ул. Лузановская, 67, каб. №1, с 9.00 до 13.00

• ул. Семена Палия, 88, каб. №5, с 9.00 до 16.00

• ул. Атамана Чепиги, 54, каб. №205, с 9.00 до 16.00

• ул. Академика Воробьева, 5, поликлиническое отделение, каб. №19, с 9.00 до 16.00

• ул. Торговая, 29/31, каб. №424, с 9.00 до 16.00

7. КНП «Консультативно-диагностический Центр №6»

• ул. Маршала Говорова, 26-а, каб. №103, с 8.00 до 12.00.

8. КНП «Консультативно-диагностический Центр №20»

• ул. Левитана, 62, 3-й этаж, каб. №345, с 8.00 до 14.00; 6-й этаж, каб. №691 с 8.00 до 14.00.

9. КНП «Консультативно-диагностический Центр № 29»

• ул. Академика Заболотного, 32-й, 2-й этаж, каб. №25, с 8.00 до 17.00

• ул. Паустовского, 21-й, 1-й этаж, каб. №4 с 8.00 до 14.00

10. КНП «Центр профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом»

• ул. Мечникова, 132/7, каб. №13, 31, с 9.00 до 15.30

• ул. Атамана Головатого, 30, 1-й этаж, каб. №1, с 9.00 до 15.30

• ул. Академика Воробьева, 5А, поликлиническое отделение, 2-й этаж, каб. №33, с 9.00 до 15.30

• ул. Левитана, 62, 7-й этаж, каб. №707, с 9.00 до 15.30

11. Консультативно-диагностическое отделение КНП «Городская клиническая больница №1»

• ул. Мясоедовская, 32, в помещении травмпункта, с 9.00 до 14.00

12. КНП «Городская больница №5»

• ул. Троицкая, 38, 3 этаж, манипуляционный кабинет, с 9.00 до 13.00

13. КНП «Городская больница №8»

• Фонтанская дор., 110, 2-й этаж, каб.№6, с 9.00 до 18.00

14. КНП «Городская клиническая больница» №10

• ул. Маршала Малиновского, 61а, 1-й этаж, кабинет врача-инфекциониста, с 8.00 до 13.00

15. КНП «Городская клиническая больница» №11

• ул. Академика Воробьева, 5-А, поликлиническое отделение, 2-й этаж, каб.№33, с 9.00 до 15.30

16. Женская консультация №1 КНП «Родильный дом №5»

• ул. Академическая, 14, каб. №10, с 8.30 до 10.00

17. Женская консультация №3 КНП «Родильный дом №2»

• ул. Старопортофранковская, 67, каб. №6, с 8.00 до 11.00

18. Женская консультация № 4 КНП «Роддом №1»

• ул. Болгарская, 38, 6 этаж, каб.№ 600, с 8.30 до 15.00

19. Женская консультация №5 КНП «Родильный дом №1»

• ул. Академика Филатова, 58/2, каб. №10, с 8.00 до 12.00

20. Женская консультация №7 КНП «Родильный дом №5»

• ул. Троицкая, 39, каб. №6, с 8.30 до 12.00

21. Женская консультация № 8 КНП «Родильный дом №7»

• ул. Варненская, 25, каб. №22, с 8.00 до 13.30

22. Женская консультация № 9 КНП «Родильный дом №7»

• Люстдорфская дор., 170, каб. №4, с 8.00 до 12.30

23. Женская консультация №10 КНП «Родильный дом №4»

• пров. Павла Кравцова, 7, с 8.00 до 17.00

24. Женская консультация №11 КНП «Родильный дом №4»

• ул. Сергея Ядова, 61-Б, каб. №12, с 8.00 до 15.00

26. Женская консультация № 14 КНП «Роддом №4»

• ул. Паустовского, 21-А, каб. №33 с 8.00 до 13.00

Также 21 ноября все желающие могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ в Центре административных услуг, ул. Косовская, 2-Д, малый зал, с 10.00 до 13.00.