Одеситів запрошують анонімно та безкоштовно дізнатися свій ВІЛ-статус: адреси

Про це повідомляє сайт Одеської міської ради.

Адреси медзакладів, де з 20 по 24 листопада можна пройти безоплатне анонімне тестування на ВІЛ:

1. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»

• пров. Обсерваторний, 8 ; каб. № 4, з 9.00 до 16.00

• вул. Сегедська, 16, каб. № 3, з 9.00 до 16.00

• вул. Маршала Говорова, 26, каб. № 8, з 9.00 до 16.00

• вул. Пастера, 56, каб. № 42, з 9.00 до 16.00

• вул. Базарна, 77, каб. № 1, з 9.00 до 16.00

2. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3»

• Фонтанська дор., 30/32, 2-й поверх, каб.№ 16, з 9.00 до 18.00

• вул. Ільфа і Петрова,63/1, каб. № 25, з 9.00 до 18.00

• пров. Ушакова, 9, 1-й поверх, каб.№ 1, з 9.00 до 18.00

• вул. Шишкіна, 48/1, каб.№ 8, з 9.00 до 18.00

• Люстдорфська дор., 170, з 9.00 до 18.00

• вул. Юхима Геллера, 43, каб.№ 6, з 9.00 до 18.00

3. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»

• вул. Левітана, 62, 1-й поверх, з 10.00 до 13.00

• вул. Академіка Філатова, 7а, 1-й поверх, з 11.00 до 15.00

4. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5»

• вул. Семена Палія, 83/1, з 8.30 до 16.00

• вул. Давида Ойстраха, 7, з 8.30 до 16.00

5. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16»

• вул. Івана та Юрія Лип, 1, каб. № 9, з 10.00 до 18.00

• вул. Житомирська (Академіка Гаркавого), 2, каб. № 105, з 10.00 до 18.00

6. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18»

• вул. Героїв оборони Одеси, 52, каб. № 14, з 9.00 до 16.00

• вул. Лузанівська, 67, каб. № 1, з 9.00 до 13.00

• вул. Семена Палія, 88, каб. № 5, з 9.00 до 16.00

• вул. Отамана Чепіги, 54, каб. № 205, з 9.00 до 16.00

• вул. Академіка Воробйова, 5, поліклінічне відділення, каб. № 19, з 9.00 до 16.00

• вул. Торгова, 29/31, каб. № 424, з 9.00 до 16.00

7. КНП «Консультативно-діагностичний Центр № 6»

• вул. Маршала Говорова, 26-а, каб. № 103, з 8.00 до 12.00.

8. КНП «Консультативно-діагностичний Центр №20»

• вул. Левітана, 62, 3-й поверх, каб. №345, з 8.00 до 14.00; 6-й поверх, каб. №691 з 8.00 до 14.00.

9. КНП «Консультативно-діагностичний Центр № 29»

• вул. Академіка Заболотного, 32-а, 2-й поверх, каб. № 25, з 8.00 до17.00

• вул. Паустовського, 21-а, 1-й поверх, каб. № 4 з 8.00 до14.00

10. КНП «Центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом»

• вул. Мечникова, 132/7, каб. № 13, 31, з 9.00 до 15.30

• вул. Отамана Головатого, 30, 1-й поверх, каб. № 1, з 9.00 до 15.30

• вул. Академіка Воробйова, 5А, поліклінічне відділення, 2-й поверх, каб. № 33, з 9.00 до 15.30

• вул. Левітана, 62, 7-й поверх, каб. № 707, з 9.00 до 15.30

11. Консультативно-діагностичне відділення КНП «Міська клінічна лікарня №1»

• вул. М’ясоєдовська, 32, у приміщенні травмпункту, з 9.00 до 14.00

12. КНП «Міська лікарня № 5»

• вул. Троїцька, 38, 3-й поверх, маніпуляційний кабінет, з 9.00 до 13.00

13. КНП «Міська лікарня № 8»

• Фонтанська дор., 110, 2-й поверх, каб.№ 6, з 9.00 до 18.00

14. КНП «Міська клінічна лікарня» № 10

• вул. Маршала Малиновського, 61а, 1-й поверх, кабінет лікаря-інфекціоніста, з 8.00 до 13.00

15. КНП «Міська клінічна лікарня» № 11

• вул. Академіка Воробйова, 5-А, поліклінічне відділення, 2-й поверх, каб.№ 33, з 9.00 до 15.30

16. Жіноча консультація № 1 КНП «Пологовий будинок №5»

• вул. Академічна, 14, каб.№ 10, з 8.30 до 10.00

17. Жіноча консультація № 3 КНП «Пологовий будинок №2»

• вул. Старопортофранківська, 67, каб. № 6, з 8.00 до 11.00

18. Жіноча консультація № 4 КНП «Пологовий будинок №1»

• вул. Болгарська, 38, 6-й поверх, каб.№ 600, з 8.30 до 15.00

19. Жіноча консультація № 5 КНП «Пологовий будинок №1»

• вул. Академіка Філатова, 58/2, каб.№ 10, з 8.00 до 12.00

20. Жіноча консультація № 7 КНП «Пологовий будинок №5»

• вул. Троїцька, 39, каб.№ 6, з 8.30 до 12.00

21. Жіноча консультація № 8 КНП «Пологовий будинок №7»

• вул. Варненська, 25, каб. № 22, з 8.00 до 13.30

22. Жіноча консультація № 9 КНП «Пологовий будинок №7»

• Люстдорфська дор., 170, каб. № 4, з 8.00 до 12.30

23. Жіноча консультація № 10 КНП «Пологовий будинок №4»

• пров. Павла Кравцова, 7, з 8.00 до 17.00

24. Жіноча консультація № 11 КНП «Пологовий будинок №4»

• вул. Сергія Ядова, 61-Б, каб. №12, з 8.00 до 15.00

26. Жіноча консультація № 14 КНП «Пологовий будинок №4»

• вул. Паустовського, 21-А, каб. № 33 з 8.00 до 13.00

Також 21 листопада всі охочі можуть пройти безоплатне тестування на ВІЛ у Центрі адміністративних послуг, вул. Косовська, 2-Д, мала зала, з 10.00 до 13.00.