Одесситка получила сладкий приз за прививку от коронавируса

Одесситка Василина получила от горздрава сладкий подарок – торт: она стала 300-тысячной жительницей Одесской области, привившейся от COVID-19.

Об этом сообщил у себя в Facebook глава департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян.

Поощрительный приз девушке вручили в ТЦ «МегаДом» на площади Толбухина, где располагается центр массовой вакцинации.

«В центре массовой вакцинации в ТВК «МегаДом» покорили еще один психологический рубеж. Горжусь, что между 200 000 и 300 000 прошло меньше месяца»,

– написал чиновник.

Как сообщалось ранее, за прошедшие выходные, 18 и 19 сентября, в Одессе привились от коронавируса 8687 человек. Стоит отметить, что это меньше, чем неделей ранее, когда прививку от COVID-19 получили 11 643 одеситов.

Напомним, 18 и 19 сентября в Одессе работали 10 центров массовой вакцинации от COVID-19.

Фото с Facebook-страницы Левона Никогосяна