Одеситки на Australian Open-2024: Ястремська вийшла до чвертьфіналу, а Світоліна залишила турнір

Тенісистка з Одеси Даяна Ястремська пробилася до чвертьфіналу Australian Open-2024. У напруженому матчі четвертого кола 23-річна одеситка здобула перемогу над екс-першою ракеткою світу білоруською Вікторією Азаренко, яка через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Ястремська вперше у кар’єрі вийшла до 1/4 фіналу турніру серії Grand Slam. До цього її найкращим досягненням був 4-й раунд Wimbledon-2019.

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На жаль, одеського тандему у чвертьфіналі не вийшло. У матчі 1/8 фіналу проти чеської тенісистки Лінди Носкової 29-річна Еліна Світоліна несподівано відчула сильний біль у спині. Одесита викликала на корт медичну допомогу. Після завершення медичного тайм-ауту Світоліна постаралася повернутися у гру, але не могла рухатися вільно. У результаті зі сльозами на очах тенісистка відмовилася від подальшої боротьби.

За словами Еліни, біль узявся з нізвідки, здалося, що “хтось вистрілив у спину”.

“У мене був спазм, або я не знаю точно, що це, але це був біль, що стріляв, який я відчула в першому геймі, під час останніх двох очок. Я нічого не могла зробити. Повністю заблокувало спину. Звичайно, дуже сумно”, – розповіла Еліна на прес-конференції.

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Довідка: Еліна Світоліна боролася за свій третій чвертьфінал на Australian Open та перший з 2019 року. Раніше вона десять разів сягала 1/4 фіналу на турнірах Grand Slam. Її найкращим результатом на змаганнях цієї серії залишається півфінал на Вімблдоні (2019, 2023) та US Open (2019).

Зазначимо, цей чемпіонат Австралії вже увійшов до історії українського тенісу — у вісімці найкращих учасниць дві українки, а могло бути більше. Раніше до чвертьфіналу Australian Open-2024 також вийшла українка Марта Костюк, яка у 1/8 фіналу розгромила “нейтральну” росіянку Марію Тимофєєву.