Автомобиль Volkswagen Jetta был припаркован во дворе дома, когда на него упало аварийное дерево. Женщина заказала независимую экспертизу, которая установила, что ствол был прогнившим, а ущерб составил 74,5 тыс. грн.

Суворовский районный суд согласился с доводами владелицы автомобиля, и обязал город выплатить компенсацию. Городские власти пытались обжаловать решение в апелляционном суде, но безрезультатно.

Суд признал, что городские службы несут ответственность за своевременное спиливание аварийных деревьев, а невыполнение этих обязанностей привело к материальному ущербу.

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