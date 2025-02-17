По данным следствия, пенсионер систематически публиковал в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники» материалы, которые одобряли действия российских военных и содержали признаки разжигания вражды. Во время обыска в его доме правоохранители изъяли ноутбук с установленным российским браузером «Яндекс» и активным доступом к учетной записи в соцсети, где мужчина размещал пророссийские публикации.

Учитывая преклонный возраст подсудимого и его обещание не нарушать закон, суд назначил ему испытательный срок. Кроме того, обвиняемого обязали прочитать книгу «История Украины-Руси» и оплатить судебные издержки. Изъятый ноутбук суд постановил передать на нужды украинских военных.

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