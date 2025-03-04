Автомобіль Volkswagen Jetta був припаркований у дворі будинку, коли на нього впало аварійне дерево. Жінка замовила незалежну експертизу, яка встановила, що стовбур був прогнилим, а збитки склали 74,5 тис. грн.
Суворовський районний суд погодився з доводами власниці автомобіля та зобов’язав місто виплатити компенсацію. Міська влада намагалася оскаржити рішення в апеляційному суді, але безрезультатно.
Суд визнав, що міські служби несуть відповідальність за своєчасне спилювання аварійних дерев, а невиконання цих обов’язків призвело до матеріальних збитків.
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