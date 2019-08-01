Лидер по алиментам: в Одессе отец выплатил долг перед своим ребенком на сумму 33 тыс евро

Мужчина длительное время отказывался платить алименты на своего сына 2001 года рождения. Ежемесячно отец должен был платить четвертую часть всех видов своего дохода, но не менее 30% прожиточного минимума ребенка до достижения совершеннолетия.

Об этом сообщает пресс-служба Главного территориального управления юстиции в Одесской области.

Поскольку он отказывался платить, на все принадлежащее ему имущество был наложен арест.

Кроме того, должника ограничили в правах на выезд за пределы Украины, охоту, пользование оружием и управление транспортными средствами. На него также наложили штраф в размере 50% от суммы долга.

В итоге он выплатил 33 тыс. евро в полном объеме.

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