Ключевые моменты:

Одесская область — в тройке регионов с наибольшим количеством алиментных производств;

Основная категория должников — мужчины в возрасте 25–45 лет;

Общий рост количества дел возросло на 14% по сравнению с довоенным периодом.

Согласно данным сайта «Опендатабот», больше всего производств за неуплату алиментов открыли в Днепропетровской области — более 26 тысяч. Далее следуют Одесская область — более 13,5 тысяч и Харьковская — более 13 тысяч производств.

Больше всего задолжали по алиментам украинцы в возрасте от 25 до 45 лет. На них открыто 86% производств.

Подавляющее большинство должников — 91% мужчин, а вот женщины составляют 9% от общего количества. Рекордсменкой стала жительница Киевской области, против которой открыто сразу 8 производств.

В целом, количество алиментных должников в этом году выросло на 14%. Как отмечается, по состоянию на середину июля 2025 г. в Едином реестре должников Украины зафиксировано 187 116 производств из-за неуплаты алиментов, что на 23 246 больше, чем до начала полномасштабного вторжения России.

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