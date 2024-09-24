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Двухлетняя девочка из Черноморска стала рекордсменом Украины

Двухлетняя девочка из Черноморска стала рекордсменом Украины

Аня Якимчук из Черноморска в свои 2,6 года побила новый рекорд Украины в номинации «Самый маленький ребенок, который преодолел дистанцию 50 метров вольным стилем».

Об этом сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Этот путь во взрослом бассейне девочка преодолела за 3 минуты 6 секунд.

Как рассказала Лана Ветрова, Аня как будто родилась в водной стихии и чувствует себя в воде естественно как и на суше.

«Плавает она во взрослом спортивном бассейне, а в детский ходит просто поиграть. Дистанцию, которую нужно было преодолеть для рекорда, ребенок проплыл (как нам показалось), без особых усилий. Не понадобились ни конфеты, ни новые игрушки, которые иногда тренеры держат перед ребенком в воде, чтобы он ловчее греб», — поделилась своим восторгом очевидица рекорда.

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рекорд

Тренера маленькой Ани зовут Игорь Константинов и это уже вторая маленькая воспитанница, которая стала рекордсменкой Украины. В 2018 году одесситка Злата Серпионова установила рекорд, переплыв 25-метровый бассейн без всяких плавсредств. Тогда ребенку было всего четыре года.

рекорд Ани Якимчук

Аня Якимчук с папой

Ранее в Подольске Одесской области состоялся первый в Украине фестиваль Книги рекордов Гиннеса, на котором ученицы этой школы установили мировой рекорд по выполнению циркового элемента в жанре «каучук».

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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