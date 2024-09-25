Одеситка стала переможницею міжнародного турніру з шашок

Нещодавно в Гантінгтоні (штат Нью-Йорк) завершився 12-й турнір зі 100-клітинних шашок US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial, який носить ім’я людини, пов’язаної з Одесою. Турій Колман, видатний шашкіст – емігрував з Одеси в 90-х роках, а його дочка Любляна стала організатором турніру.

За чемпіонський титул змагалися 25 шашкістів зі США, Китаю, Тайваню, Монголії, Домініканської Республіки та інших країн. Україну представляла лише одеситка Вікторія Мотричко – міжнародний гросмейстер, Заслужений майстер спорту України, чемпіонка світу з шашок.

У класичній грі Вікторія впевнено перемогла в загальному заліку та стала найкращою серед жінок. Також спортсменка отримала приз за найкраще закінчення партії проти американця Клода Булота.

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Зазначимо, у червні 2024 року Вікторія Мотричко стала чемпіонкою Європи з міжнародних шашок в Італії, здобувши «золото» в класичній грі.

Довідка. Шашки-100 відрізняються від інших варіацій гри через розмір дошки. Партії розігруються на дошках 10 на 10 клітин, де кожен із гравців розміщує по 20 власних шашок.