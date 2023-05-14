Новости Одессы и Одесской области

Одесситка без ноги станцевала на «Евровидении» (видео)

Одесситка без ноги станцевала на «Евровидении» (видео)

29-летняя Карина Статищак из Одессы, несмотря на утрату одной ноги не оставила занятия танцами и в финале песенного конкурса «Евровидение-2023» выступила с британцем Сэмом Райдером, который занял второе место на конкурсе в прошлом году.

Трогательное видео опубликовано на страницах Сэма Райдера и «Евровидения» в соцсетях.

«После выступлений всех участников конкурса на сцену вышел Сэм Райдер. Он занял второе место на Евровидении в прошлом году. На сцене вместе с ним появилась 29-летняя Карина Статищак из Одессы, которая несмотря на потерю ноги не сдалась, а начала танцевать», – так комментирует необычный номер Телеграм-канал «Новини LIVE Одеса».

Карине ампутировали ногу в 2018 году. У девушки была врожденная спинномозговая грыжа, которая дала осложнение на ногу. А после беременности ее состояние ухудшилось.

Напомним, финал международного песенного конкурса «Евровидение» состоялся в городе-побратиме Одессы Ливерпуле. Тем не менее конкурс проходил от имени Украины которая одержала победу в 2022 году, но из-за войны с россией не могла принять конкурс.

Победу в конкурсе одержала представительница Швеции Loreen, а группа TVORCHI от Украины заняла шестое место.

Фото odesa.novyny.live

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Редакция ПРОФИЛЬ

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