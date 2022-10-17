Одесситам предложили выбрать имена для маленьких питомцев зоопарка (фото)

В этом году в Одесском зоопарке появилось много очаровательных малышей. Счастливыми родителями стали лани, муфлоны, антилопы, зебра, хорьки и многие другие. И уже по сложившейся традиции зоопарк объявляет конкурс «Дай имя малышу-2022».

Об этом сообщается на странице заведения в Facebook. Также зоопарк опубликовал фото малышей, указав их количество и пол.

Имена предлагается выбрать детенышам таких животных:

белая лань (одна девочка);

белка обычная (два мальчика и две девочки);

зебра (один мальчик);

зебу (одна девочка);

лошадь Пржевальского (одна девочка);

лама (две девочки и один мальчик);

лань европейская (два мальчика и две девочки);

муфлоны (шесть мальчиков и две девочки);

антилопа Нильгау (три мальчика и одна девочка);

венгерская корова (один мальчик и одна девочка);

черный лебедь (один мальчик);

хорек (два мальчика и две девочки).

Предложения по поводу имен одесситы могут оставлять там же в комментариях. Идеи принимаются до 21 октября включительно.

А в субботу, 22 октября, в зоопарке состоится праздник «День малышей», где будут объявлены итоги конкурса и торжественно избраны имена для маленьких питомцев. Авторов имен-победителей ждут памятные призы.

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