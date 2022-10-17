Одесситам предложили выбрать имена для маленьких питомцев зоопарка (фото)

В этом году в Одесском зоопарке появилось много очаровательных малышей. Счастливыми родителями стали лани, муфлоны, антилопы, зебра, хорьки и многие другие. И уже по сложившейся традиции зоопарк объявляет конкурс «Дай имя малышу-2022».
Об этом сообщается на странице заведения в Facebook. Также зоопарк опубликовал фото малышей, указав их количество и пол.
Имена предлагается выбрать детенышам таких животных:
- белая лань (одна девочка);
- белка обычная (два мальчика и две девочки);
- зебра (один мальчик);
- зебу (одна девочка);
- лошадь Пржевальского (одна девочка);
- лама (две девочки и один мальчик);
- лань европейская (два мальчика и две девочки);
- муфлоны (шесть мальчиков и две девочки);
- антилопа Нильгау (три мальчика и одна девочка);
- венгерская корова (один мальчик и одна девочка);
- черный лебедь (один мальчик);
- хорек (два мальчика и две девочки).
Статья по теме: Одесскому зоопарку – 100 лет: прерванная реставрация, львы-переселенцы и травмпункт для зверей
Предложения по поводу имен одесситы могут оставлять там же в комментариях. Идеи принимаются до 21 октября включительно.
А в субботу, 22 октября, в зоопарке состоится праздник «День малышей», где будут объявлены итоги конкурса и торжественно избраны имена для маленьких питомцев. Авторов имен-победителей ждут памятные призы.
Еще новости об Одесском зоопарке:
- В Одесском зоопарке родился уникальный жеребенок;
- Бэби-бум в Одесском зоопарке: свет увидели детеныши лани;
- В Одесском зоопарке снова пополнение: довольно миловидное (фото);
- Одесский зоопарк приглашает посмотреть на маленького Бэмби.