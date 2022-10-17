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Одесситам предложили выбрать имена для маленьких питомцев зоопарка (фото)

Одесситам предложили выбрать имена для маленьких питомцев зоопарка (фото)

В этом году в Одесском зоопарке появилось много очаровательных малышей. Счастливыми родителями стали лани, муфлоны, антилопы, зебра, хорьки и многие другие. И уже по сложившейся традиции зоопарк объявляет конкурс «Дай имя малышу-2022».

Об этом сообщается на странице заведения в Facebook. Также зоопарк опубликовал фото малышей, указав их количество и пол.

Имена предлагается выбрать детенышам таких животных:

  • белая лань (одна девочка);
  • белка обычная (два мальчика и две девочки);
  • зебра (один мальчик);
  • зебу (одна девочка);
  • лошадь Пржевальского (одна девочка);
  • лама (две девочки и один мальчик);
  • лань европейская (два мальчика и две девочки);
  • муфлоны (шесть мальчиков и две девочки);
  • антилопа Нильгау (три мальчика и одна девочка);
  • венгерская корова (один мальчик и одна девочка);
  • черный лебедь (один мальчик);
  • хорек (два мальчика и две девочки).
Детеныши Одесского зоопарка2
Детеныши Одесского зоопарка3
Детеныши Одесского зоопарка4
Детеныши Одесского зоопарка5
Детеныши Одесского зоопарка6
Детеныши Одесского зоопарка
Детеныши Одесского зоопарка7
Детеныши Одесского зоопарка8
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Предложения по поводу имен одесситы могут оставлять там же в комментариях. Идеи принимаются до 21 октября включительно.

А в субботу, 22 октября, в зоопарке состоится праздник «День малышей», где будут объявлены итоги конкурса и торжественно избраны имена для маленьких питомцев. Авторов имен-победителей ждут памятные призы.

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