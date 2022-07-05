Бэби-бум в Одесском зоопарке: свет увидели детеныши лани

В Одесском зоопарке очередное пополнение: здесь появились на свет детеныши европейской лани.
Как сообщается на Facebook-странице зоопарка, все малыши здоровы и уже активно познают окружающий мир.
А директор заведения Игорь Беляков прокомментировал это приятное событие в свойственной ему стихотворной манере:
Здравствуй, здравствуй, Белый Свет!
Я родился! Всем Привет!!!
Лани – исключительно травоядные животные. Они питаются травой и листвой деревьев. Для них характерны широкие рога, особенно у зрелых самцов, и пятнистая летняя окраска.
Издавна эти животные считаются символом грациозности, скорости и утонченности.
Одесситов и гостей города приглашают в зоопарк посмотреть на новых жителей.
Ранее в Одесском зоопарке родился детеныш благородного оленя.
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Фото с Facebook-страницы Одесского зоопарка