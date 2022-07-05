Бэби-бум в Одесском зоопарке: свет увидели детеныши лани

В Одесском зоопарке очередное пополнение: здесь появились на свет детеныши европейской лани.

Как сообщается на Facebook-странице зоопарка, все малыши здоровы и уже активно познают окружающий мир.

А директор заведения Игорь Беляков прокомментировал это приятное событие в свойственной ему стихотворной манере:

Здравствуй, здравствуй, Белый Свет!

Я родился! Всем Привет!!!

Лани – исключительно травоядные животные. Они питаются травой и листвой деревьев. Для них характерны широкие рога, особенно у зрелых самцов, и пятнистая летняя окраска.

Издавна эти животные считаются символом грациозности, скорости и утонченности.

Одесситов и гостей города приглашают в зоопарк посмотреть на новых жителей.

Ранее в Одесском зоопарке родился детеныш благородного оленя.

Фото с Facebook-страницы Одесского зоопарка