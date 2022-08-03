В Одесском зоопарке родился уникальный жеребенок

Жеребенок лошади Пржевальского появился на свет в Одесском зоопарке. Уникальность этого вида в том, что он исчез в дикой природе. Поэтому появление каждого нового животного – значительное событие.

Об этом сообщил одесский зоопарк.

Недавно малыш родился у лошади Пржевальского. Жеребенок хорошо себя чувствует, у него игривый характер и его уже могут увидеть посетители. Малыша перевели в общий вольер. Пока этот вид нельзя встретить в дикой природе, поэтому рождение малышей очень важно.

Справка

Лошадь Пржевальского – это единственный вид диких лошадей, существующих сегодня. Но его можно встретить только в зоопарках и заповедниках. В наши дни эти особи играют важную роль в сохранении и интродукции лошадей в первичные среды обитания.

Лошадь Пржевальского считается предком домашних лошадей, но некоторые исследователи предполагают, что обе формы лошади произошли от общего вида – тарпана, который сейчас уже вымер, а их дальнейшее развитие происходило совершенно независимо друг от друга.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что енотовидная собака пыталась пробраться на базу отдыхав Беляевке, но застряла в ограждении. Животное доставили в зоопарк. За его жизнь борются ветеринары.

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