В Одесском зоопарке снова пополнение: довольно миловидное (фото)

В Одесском зоопарке родились хорьки. Маленькие хорьки чувствуют себя хорошо, у них игривый характер.

Как рассказали на Facebook-странице Одесского зоопарка, хорька человек начал 800 лет назад. Одомашненным хищникам дали ласковое название «фретка». Миловидные лесные зверьки быстро полюбились людям и стали популярными питомцами.

Тем не менее, несмотря на милую внешность, эти животные – хищники, обладающие острыми зубками и способные больно укусить.

Зоопарк приглашает одесситов посмотреть на малышей.

Как сообщалось, в конце мая в Одесском зоопарке родился детеныш благородного оленя.

Ранее в зоопарке появился появился новый обитатель «невероятного обаяния».