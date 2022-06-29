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Одесситам показали обломки ракеты, сбитой над Одесской областью 29 июня (фото)

Одесситам показали обломки ракеты, сбитой над Одесской областью 29 июня (фото)

Сегодня, в среду, 29 июня 2022 года, российские агрессоры еще дважды ударили ракетами по морскому побережью в Измаильском районе Одесской области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

Также Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно» опубликовал фото обломков сбитой ракеты. Их нашли в поле Одесского района.

Обломки ракеты, сбитой над Одесской областью2

Сообщается, что по обломкам установлено, что это была ракета Х-31.

Обломки ракеты, сбитой над Одесской областью3

Обломки ракеты, сбитой над Одесской областью4

Напомним, в День Конституции, 28 июня, враг выпустил по Одесской области 6 ракет.

Сегодня днем, 29 июня, рашисты снова обстреляли Одесскую область ракетами. Сообщалось, что одну ракету сбили и еще одна упала в области.

Позже спикер Одесской ОВА Сергей Братчук уточнил: уничтоженная сегодня днем вражеская ракета над Одесской областью стала третьей из числа атаковавших Одесскую область с начала суток. Ночью силы ПВО сбили ракету «Оникс». Еще одна – Х-59 – попала в берег.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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