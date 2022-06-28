В День Конституции по Одесской области выпустили 6 ракет: враг охотится на «Хаймарсы»?

К вечеру 28 июня российские войска несколько раз обстреляли ракетами Одесскую область. Всего к 20:30 ВСУ насчитали шесть ракет.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

В информации военных сказано, что:

Враг продолжает атаковать Измаильский район Одесской области крылатыми ракетами типа «Оникс». После утреннего уничтожения еще пять ракет были выпущены по береговой линии в течение дня. Обошлось без существенных разрушений и пострадавших именно потому, что доступ к побережью в этой местности закрыт.

Как видно из сообщения, все удары направлены на береговую линию Измаильского района. Именно от этого места наименьшее расстояние выстрела до острова Змеиный и газовых буровых платформ в Черном море, которые в последнее время обстреливают ВСУ.

Атаки на эти вражеские цели совпали с появлением у ВСУ американских дальнобойных систем реактивного огня HIMARS.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что ВСУ уничтожили уже три вражеских зенитно-пушечно-ракетных комплекса «Панцирь-С1» на острове Змеиный в Одесской области. Кроме того остров изолирован – оккупанты не рискуют подходить к нему на судах.

А начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что операция на Змеином будет продолжаться до полного очищения острова от оккупантов.