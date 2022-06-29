«Крылатая смерть» над Одесчиной: сколько ракет уже сбили?

Уничтоженная сегодня днем вражеская ракета над Одесской областью стала третьей «крылатой смертью», атаковавшей нашу область с начала суток. Об этом сообщил сегодня спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отмечает, что этой ночью силы противовоздушной обороны «минуснули» сверхзвуковую ракету «Оникс». Еще одна ракета – Х-59 – попала в берег.

При этом стоит отметить, что угроза ракетных ударов в регионе остается крайне высокой – в течение сегодняшнего дня уже не раз объявляли воздушную тревогу.

Напомним, сегодня днем, 29 июня, рашисты обстреляли Одесскую область ракетами. Сообщалось, что одну ракету сбили, еще одна упала в области.

Отметим, что уже не первый день рашисты ведут массированный ракетный обстрел украинских городов, причем их целями все чаще становятся гражданские объекты, жилые дома, торговые центры.