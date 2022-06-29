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Громкие взрывы в Одессе: днем 29 июня регион обстрелян ракетами

Громкие взрывы в Одессе: днем 29 июня регион обстрелян ракетами

Официальной информации о числе ракет, возможных жертвах и разрушениях, пока нет. По свидетельствам же очевидцев в соцсетях, было две ракеты. Одну сбили, вторая упала в области.

О сбитии свидетельствуют замеченные пуски ракет ПВО и характерный след в небе в виде серого облака. Есть, к сожалению, и прилет. Снимки и видео с места уже стали появляться в сети. Заявляется, что это Одесская область.

Очевидцы также сообщают, что взрывы раздались еще до объявления воздушной тревоги. Это позволяет предположить, что ракеты были сверхзвуковыми, запущены или с берегового комплекса «Бастион» в Крыму, или с самолетов стратегической авиации.

Агрессоры из россии уже несколько дней массово обстреливают Украину крылатыми ракетами. Целями рашистов все чаще становятся гражданские объекты, жилые дома, торговые центры.

Не исключение тут и Одесская область. Недавно был нанесен удар по селу, в результате которого были повреждены более 60 частных домов, четыре полностью сгорели, 8 человек были ранены.

«Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией, чтобы информировать своих читателей. Ждем официальной информации.

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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