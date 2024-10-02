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Одеситам показали, як 86 днів обороняли Маріуполь

Одеситам показали, як 86 днів обороняли Маріуполь

У День захисників та захисниць України, 1 жовтня, в Одесі презентували виставку «М86», присвячену 86 дням героїчної оборони Маріуполя.

Як повідомляє прес-служба мерії міста, організатором виставки виступила ГО «Серце Азовсталі».

Як зазначив посол експозиції Микола Осіченко, літопис був створений самими захисниками, які ділилися своїми спогадами та речами. Він також нагадав, що Одеса стала другим домом для багатьох маріупольців.

А мер Одеси Геннадій Труханов запропонував зробити цю експозицію мобільною, щоби представити як на різних локаціях українських міст, так і за кордоном, щоб люди пам’ятали, через що довелося пройти Маріуполю, який дав час на підготовку до оборони іншим містам.

Виставка про оборону Маріуполя в Одесі2

Експозиція працює з 1 по 7 жовтня біля Алеї пам’яті полеглих героїв у парку Т.Г. Шевченка.

Нагадаємо, в останню неділю вересня Маріуполь відзначив своє 246-річчя.

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