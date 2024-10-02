Одеситам показали, як 86 днів обороняли Маріуполь

Як повідомляє прес-служба мерії міста, організатором виставки виступила ГО «Серце Азовсталі».

Як зазначив посол експозиції Микола Осіченко, літопис був створений самими захисниками, які ділилися своїми спогадами та речами. Він також нагадав, що Одеса стала другим домом для багатьох маріупольців.

А мер Одеси Геннадій Труханов запропонував зробити цю експозицію мобільною, щоби представити як на різних локаціях українських міст, так і за кордоном, щоб люди пам’ятали, через що довелося пройти Маріуполю, який дав час на підготовку до оборони іншим містам.

Експозиція працює з 1 по 7 жовтня біля Алеї пам’яті полеглих героїв у парку Т.Г. Шевченка.

Нагадаємо, в останню неділю вересня Маріуполь відзначив своє 246-річчя.

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