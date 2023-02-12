Зачем россия снова бомбит и обстреливает Одессу и область: будет десант?

Одесская область вновь стала местом, где ведутся бои. Недавно росся сбросили бомбы на остров Змеиный и обстреляли ракетами морское побережье. Опять пошли разговоры о возможном десанте врага. Мы попытались разобраться, что задумал противник и почему действует именно так.

Россия бомбит Одесскую область, чтобы заявит свои планы на нее

Что касается бомбардировки Змеиного и обстрела побережья, ситуацию прояснила Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

Россия атаковала остров Змеиный ночью 11 февраля. Также самолеты выпустили несколько ракет по морскому берегу в Одесской области. По словам Натальи Гуменюк, армия врага провела эти атаки, чтобы создать «искусственную победу на юге» и продемонстрировать свое присутствие.

«Это говорит о том, что они намекают на развитие событий, в частности, и на юге. … в частности, они пытаются создать такую искусственную победу для своих нарративов, для своей пропаганды», — рассказала представительница Сил обороны.

Заодно противник пытался проверить, не обустроили ли там оборонные позиции ВСУ:

«Они пытались на днях разведать. Первый облет был более-менее разведывательный, на проверку, а после они решили продемонстрировать, наверное, какую-то свою силу, присутствие. Но что бомбили? То, что оставили. То, на что не хватило рук, когда они демонстрировали «жест доброй воли» и бежали с того острова», — заявила Гуменюк.

А спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук сказал следующее:

«Мы понимаем, что у врага есть планы на Одессу и об этом упоминается постоянно… (но) эта военно-десантная операция просто невозможна. Потому что у врага нет той компоненты для такой операции. Это суша, где преимущества у врага точно не будет. Помним, что у нас есть крепости Херсон, Николаев».

Российский десант в Одессе – пусть попробуют

Обстрелами Россия продемонстрировала, что не отказалась от планов по захвату Одессы и всего региона, хотя это и кажется нереальным в сложившейся ситуации.

Самый очевидный способ, каким российские войска могут попасть в Одессу – это морской десант. И хотя он маловероятен, совсем исключать такого развития событий нельзя. Вот что говорит украинское военное руководство об этом.

Алексей Резников, министр обороны Украины, рассказал, что для того, чтобы был риск захвата Одессы и региона в целом, России нужно иметь господство на Черном море.

«Но мы лишили их этой возможности. В том числе после успешного применения наших, украинских «Нептунов», когда по известному всем адресу крейсер «Москва» пошел ко дну. Плюс несут службу противокорабельные комплексы «Гарпун», поэтому подойти с моря к Одессе у них я не вижу никакого шанса, — так прокомментировал он вопрос о потенциальных рисках для нашего региона во время пресс-конференции в Одессе.

Министр добавил, что подойти по суше у них (российских войск – ред.) не получилось в прошлый раз, а в настоящее время, благодаря мужественным защитникам Украины, оккупанты отброшены на левый берег Днепра, который сам по себе с разрушенными мостами и переправами является мощным природным защитным барьером.

О том же рассказал и Сергей Братчук:

«Мы говорим о «Нептунах», мы говорим о «Гарпунах». Поэтому в случае если враг будет высаживать там морскую пехоту или воздушный десант, то Черное море для них станет мертвым морем».

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что россия атаковала мост в Одесской области морским беспилотником.

Также читайте о том, как российские самолеты сбросили бомбы на остров Змеиный (является частью Измаильского района Одесской области).

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