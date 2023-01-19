Российский десант в Одессе в 2023 году: в ОК “Юг” объяснили ситуацию

Вопрос о том, возможна ли высадка российского морского десанта в Одессе или окрестностях периодически поднимается в разных медиа. В ОК “Юг” уверяют: на дали врагу высадиться в прошлом году, не дадим и в этом.

Об этом сообщил командующий войсками Оперативного командования «Юг» генерал-майор Андрей Ковальчук.

Он рассказал, что Черноморское побережье сегодня – это тоже линия обороны. И Силы обороны за ней следят.

По словам Ковальчука, с начала полномасштабного вторжения россии, на всей линии побережья Черного моря, в частности, на Одесщине и Николаевщине, обеспечена противодесантная оборона.

“Наша задача – не оставить шанса противнику на реализацию преступных планов. Замысел высадить свой десант россияне с 24 февраля 2022 года так и не смогли реализовать. Это было бы для них самоубийством. Мы держим наготове силы противодействия и готовы применить оружие, поэтому вражеские корабли держатся удаленно, вне зоны поражения. Также для них подготовлены заминированные подступы с моря, — рассказал Командующий оперативным командованием “Юг”.

В завершение он выразил уверенность, что Силы обороны юга не позволили русским захватчикам высадиться в начале вторжения, не дадут им этого сделать и сейчас!