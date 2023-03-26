Война закончится, когда россия захватит Одессу — представитель оккупантов

Так называемый глава крымского псевдопарламента, представитель оккупантов Константинов заявил, что они закончат “СВО” (войну — ред.) только тогда, когда Одесса будет российской.

«Одним из условий завершения СВО должно стать возвращение Одессы россии», — такое заявление сделал «глава» псевдопарламента оккупированного Крыма.

«Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный. Главное — находиться под контролем», — заявил Константинов.

Еще оккупант заявил, что подписание мирного договора возможно только на условиях россии «и после ее убедительной военной победы».

Ну а пока ставленник захватчиков транслирует неосуществимые мечты об Одессе, Украина продолжает слать захватчикам Крыма “весточки”, уничтожая с помощью беспилотников вражеские войска в оккупированном Крыму.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что сенатор из Румынии Диана Шошоаке подготовила законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть южного региона Украины.

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