Так называемый глава крымского псевдопарламента, представитель оккупантов Константинов заявил, что они закончат “СВО” (войну — ред.) только тогда, когда Одесса будет российской.
«Одним из условий завершения СВО должно стать возвращение Одессы россии», — такое заявление сделал «глава» псевдопарламента оккупированного Крыма.
«Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный. Главное — находиться под контролем», — заявил Константинов.
Еще оккупант заявил, что подписание мирного договора возможно только на условиях россии «и после ее убедительной военной победы».
Ну а пока ставленник захватчиков транслирует неосуществимые мечты об Одессе, Украина продолжает слать захватчикам Крыма “весточки”, уничтожая с помощью беспилотников вражеские войска в оккупированном Крыму.
Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что сенатор из Румынии Диана Шошоаке подготовила законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть южного региона Украины.
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