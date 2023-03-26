Новости Одессы и Одесской области

Война закончится, когда россия захватит Одессу — представитель оккупантов

Война закончится, когда россия захватит Одессу — представитель оккупантов

Так называемый глава крымского псевдопарламента, представитель оккупантов Константинов заявил, что они закончат “СВО” (войну — ред.) только тогда, когда Одесса будет российской.

«Одним из условий завершения СВО должно стать возвращение Одессы россии», — такое заявление сделал «глава» псевдопарламента оккупированного Крыма.

«Обязательно Одесса должна быть под нашим контролем: иметь российский статус или нейтральный. Главное — находиться под контролем», — заявил Константинов. 

Еще оккупант заявил, что подписание мирного договора возможно только на условиях россии «и после ее убедительной военной победы».

Ну а пока ставленник захватчиков транслирует неосуществимые мечты об Одессе, Украина продолжает слать захватчикам Крыма “весточки”, уничтожая с помощью беспилотников вражеские войска в оккупированном Крыму. 

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что сенатор из Румынии Диана Шошоаке подготовила законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть южного региона Украины.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить