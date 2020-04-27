Одесситам обещают вернуть еще несколько городских маршруток

В гордепартаменте транспорта планируют вернуть на маршрут два автобусных рейса.
Об этом стало известно во время заседания штаба по борьбе с коронавирусом.
Так, в мэрии планируют пустить маршрутки №№221 и 198.
Это, по данным руководителя ведомства Александра Илько, стало возможно благодаря изменению пассажиропотока. Правда, сколько конкретно единиц транспорта выйдет на маршрут, он не сказал.
Отметим, что транспорт в Одессе продолжает курсировать в режиме спецперевозок. Проехать в нем могут в первую очередь медики и сотрудники сфер жизнеобеспечения города.
К слову, для медработников предложили сделать бесплатным проезд в электротранспорте.
Напомним, ранее мы писали о том, какие маршрутки ходят в карантин. После рассказывали, что к существующим добавили еще несколько дополнительных в отдаленные районы города.
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