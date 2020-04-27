fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Одесситам обещают вернуть еще несколько городских маршруток

Одесситам обещают вернуть еще несколько городских маршруток

В гордепартаменте транспорта планируют вернуть на маршрут два автобусных рейса.

Об этом стало известно во время заседания штаба по борьбе с коронавирусом.

Так, в мэрии планируют пустить маршрутки №№221 и 198.

Это, по данным руководителя ведомства Александра Илько, стало возможно благодаря изменению пассажиропотока. Правда, сколько конкретно единиц транспорта выйдет на маршрут, он не сказал.

Отметим, что транспорт в Одессе продолжает курсировать в режиме спецперевозок. Проехать в нем могут в первую очередь медики и сотрудники сфер жизнеобеспечения города.

К слову, для медработников предложили сделать бесплатным проезд в электротранспорте.

Напомним, ранее мы писали о том, какие маршрутки ходят в карантин. После рассказывали, что к существующим добавили еще несколько дополнительных в отдаленные районы города.

Фото из открытых источников

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить