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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе вернули на маршрут автобус в отдаленный район города

В Одессе вернули на маршрут автобус в отдаленный район города

На период карантина в Одессе значительно сократилось количество курсирующих маршруток.

В целом по городу ездит 17 маршруток. Все они работают в режиме специальных перевозок.

Так, сначала власти оставили только 10, после добавили еще 6. Еще одну маршрутку пришлось вернуть из-за многочисленных просьб одесситов.

Так, список спецтранспорта пополнил автобус №105-а: ул. 7-я Пересыпская – ул. Холмистая (поселок Большевик).

Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на гордепартамент транспорта.

Маршрут свяжет поселок Большевик с Николаевской дорогой. Это позволит жителям отдаленного района города пересесть на поселке Котовского на другую маршрутку и добраться в место назначения.

Фото: Одесский Паблик

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