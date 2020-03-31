В Одессе стало курсировать больше городского транспорта: какие маршрутки ходят в карантин

В гордепартаменте транспорта возобновили работу двух маршруток, движение которых ранее приостановили.

Так, с 31 марта на маршруты, по идее, должны выйти автобусы №№149 и 168.

В целом по городу курсирует 16 маршруток из имеющихся более 60.

Помимо двух указанных, ходят автобусы:

№121, №127, №145, №146, №148, №150, №165, №191, №208, №214, №232, №242, №201 и №220.

При этом, как сообщает traffic.od.ua последние два автобуса изменили путь следования.

Так, 201-я маршрутка ходит так: ЖД-вокзал – ул. Нескучная (Ленпоселок, Авангард), с заездом к админкорпусу мэрии на ул. Косовской 2Д, там сейчас его конечная вместо Старосенной площади.

220-я: Инфекционная больница – Рыбпорт, с заездом к админкорпусу мэрии на ул. Косовской 2Д и продлением на улице Пастера.

Весь транспорт по-прежнему курсирует в режиме спецперевозок. В первую очередь, им могут воспользоваться медики, работники сферы торговли, военные и прочие представители критически важных объектов и отраслей жизнеобеспечения города. Ограничение по количеству – 10 человек, условие проезда – наличие маски.

Фото: traffic.od.ua

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