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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе сделают бесплатным проезд для медиков в электротранспорте

В Одессе сделают бесплатным проезд для медиков в электротранспорте

В мэрии решили упростить жизни на карантине местным медработникам.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома.

Так, чиновники постановили разрешить медикам в карантин пользоваться трамваем и троллейбусом бесплатно.

Правда, не всем, а только тем, что работают в больницах, которые сделали опорными для борьбы с вирусом. На данный момент для врачей напечатали пять тысяч пропусков для бесплатного проезда.

Их передали инфекционной больнице, городской клинической больнице №1, лечебницам №5 и 10, детской больнице №3, роддому №2, “Центру неотложной медпомощи”, а также областному клиническому медцентру. В ближайшее время пропуска раздадут медработникам.

Также пропуска пообещали направить в противочумной институт им. Мечникова.

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Фото из открытых источников

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