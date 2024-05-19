«Их пытают!..»: в Одессе прошла акция в поддержку пленных азовцев (фото)

«Плен убивает!», «Они все еще в плену!», «Их пытают!», «Free Azov» – с такими и другими лозунгами участники акции в Одессе проехали на автомобилях, а затем вышли на главную улицу города.

Какая же ты страшная, война!.. Майский выходной… Тепло, и в местных кафе на Дерибасовской сидят люди, звучит музыка…

А рядом – акция в поддержку тех, кто уже давно находится в плену, и о судьбе многих из них ничего не известно.

Напомним, это далеко не первая акция, которая проходит в Одессе в поддержку пленных. Многие участники этой акции – родные и близкие азовцев. Они надеются на лучшее… Они верят, что их родные ребята и девушки вернутся домой…

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