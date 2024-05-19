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«Их пытают!..»: в Одессе прошла акция в поддержку пленных азовцев (фото)

«Их пытают!..»: в Одессе прошла акция в поддержку пленных азовцев (фото)

В Одессе прошла акция в поддержку наших азовцев, которые все еще находятся в плену. Она направлена на привлечение внимания к судьбе наших пленных героев.

«Плен убивает!», «Они все еще в плену!», «Их пытают!», «Free Azov» – с такими и другими лозунгами участники акции в Одессе проехали на автомобилях, а затем вышли на главную улицу города.

Акция в защиту военнопленных в Одессе2
Акция в защиту военнопленных в Одессе3
Акция в защиту военнопленных в Одессе4
Акция в защиту военнопленных в Одессе5
Акция в защиту военнопленных в Одессе6
Акция в защиту военнопленных в Одессе7
Акция в защиту военнопленных в Одессе8

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Какая же ты страшная, война!.. Майский выходной… Тепло, и в местных кафе на Дерибасовской сидят люди, звучит музыка…

А рядом – акция в поддержку тех, кто уже давно находится в плену, и о судьбе многих из них ничего не известно.

Напомним, это далеко не первая акция, которая проходит в Одессе в поддержку пленных. Многие участники этой акции – родные и близкие азовцев. Они надеются на лучшее… Они верят, что их родные ребята и девушки вернутся домой…

Акция в защиту военнопленных в Одессе9
Акция в защиту военнопленных в Одессе
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Акция в защиту военнопленных в Одессе11
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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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