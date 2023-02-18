Труп одесского безнесмена в багажнике авто: кого подозревают в убийстве?

Стали известны подробности убийства одесского предпринимателя, труп которого нашли в багажнике его автомобиля Рогѕсһе Panamera.

Как пишет издание «Думская», ссылаясь на свои источники в прокуратуре, предположительно, бизнесмена зарезал охранник жилого комплекса, в котором проживал убитый, с целью ограбления.

Убийца замотал тело мужчины в тряпки и кульки и положил в багажник, чтобы вывезти, но не смог завести машину.

Тело пролежало в багажнике месяц, охранник все это время работал.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, которые нашли труп и начали просматривать камеры видеонаблюдения, подозреввемый пытался сбежать, но был задержан и сейчас находится в полиции.

Как сообщалось ранее, в Одессе полицейские нашли тело местного бизнесмена, который перестал выходить на связь с родными почти месяц назад.

Убитый был основателем нескольких предприятий, которые производили строительные материалы.

Фото иллюстративное