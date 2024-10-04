Новости Одессы и Одесской области

В лесу на Одесщине рецидивист изнасиловал ребенка

В лесу на Одесщине рецидивист изнасиловал ребенка

В Одесской области задержали 48-летнего мужчину, который напал в лесу на 14-летнюю девочку и изнасиловал.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Об изнасиловании 14-летней девочки в полицию сообщила ее мать. Несовершеннолетняя доверилась матери и рассказала, что в лесополосе, куда она ходила за орехами, неизвестный мужчина напал на нее и совершил сексуальное насилие.

По теме: В Одесской области задержали педофила: он затащил мальчика в заброшенный дом

По описанию девочки полицейские установили и разыскали мужчину. Им оказался уроженец другой области без постоянного места жительства, который имеет судимость за грабеж и покушение на изнасилование.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины и поместили его под стражу.

За содеянное фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что настоятель сельской церкви УПЦ московского патриархата в Белгород-Днестровском районе Одесской области не только систематически насиловал свою 14-летнюю дочь, но и «поделился» ребенком с коллегой – настоятелем храма в соседнем селе.

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua