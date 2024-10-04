В лесу на Одесщине рецидивист изнасиловал ребенка

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Об изнасиловании 14-летней девочки в полицию сообщила ее мать. Несовершеннолетняя доверилась матери и рассказала, что в лесополосе, куда она ходила за орехами, неизвестный мужчина напал на нее и совершил сексуальное насилие.

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По описанию девочки полицейские установили и разыскали мужчину. Им оказался уроженец другой области без постоянного места жительства, который имеет судимость за грабеж и покушение на изнасилование.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 153 Уголовного кодекса Украины и поместили его под стражу.

За содеянное фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что настоятель сельской церкви УПЦ московского патриархата в Белгород-Днестровском районе Одесской области не только систематически насиловал свою 14-летнюю дочь, но и «поделился» ребенком с коллегой – настоятелем храма в соседнем селе.