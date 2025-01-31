Як повідомили в поліції Одеської області, у липні минулого року мешканка Одеси повідомила в поліцію про сексуальне насильство, скоєне невідомим чоловіком щодо її доньки.

Поліцейські встановили, що зловмисник у нетверезому стані на вулиці заговорив із дівчинкою і, дізнавшись, що вона йде до центру міста, запропонував провести її коротким шляхом. Дорогою він затягнув дитину в покинуту будівлю, де зґвалтував.

Читайте також: Водив у кафе та катав у машині: в Одесі затримали ґвалтівника дітей

За кілька годин оперативники встановили, що злочин скоїв раніше судимий за крадіжки, грабежі, розбої та незаконне поводження зі зброєю 47-річний одесит.

Правоохоронці розшукали чоловіка, а за місцем його проживання. Під час обшуку в нього виявили заборонену в обігу психотропну речовину 4-ММС, яку він придбав для власного вживання.

Чоловіка звинувачують у сексуальному насильстві неповнолітньої за ч. 3 ст. 153 Кримінального кодексу України, а також за ч. 1 ст. 309 – у незаконному зберіганні психотропних речовин.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ще по темі: Житель Одеської області зґвалтував та задушив 16-річну односельчанку – справа пішла до суду