Одессит задавил насмерть двух грабителей в Турции

В Турции уличные грабители неожиданно получили жестокий ответ от одессита. Он задавил двух грабителей насмерть.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь».
Инцидент произошел в городе Алания, пишут местные СМИ. Накануне двое грабителей на мотоцикле разбили окно в машине и, угрожая пистолетом, отобрали у нашего соотечественника сумку, в которой были 35 тысяч евро.
Однако владелец авто не растерялся: он развернулся, догнал грабителей и наехал на них. Оба грабителя погибли на месте.
Местная полиция задержала и арестовала украинца, потерпевшего от ограбления.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о дерзком ограблении на платформе одесского железнодорожного вокзала.
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