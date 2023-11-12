Одессит задавил насмерть двух грабителей в Турции

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь».

Инцидент произошел в городе Алания, пишут местные СМИ. Накануне двое грабителей на мотоцикле разбили окно в машине и, угрожая пистолетом, отобрали у нашего соотечественника сумку, в которой были 35 тысяч евро.

Однако владелец авто не растерялся: он развернулся, догнал грабителей и наехал на них. Оба грабителя погибли на месте.

Местная полиция задержала и арестовала украинца, потерпевшего от ограбления.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о дерзком ограблении на платформе одесского железнодорожного вокзала.

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