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Одесит задавив на смерть двох грабіжників у Туреччині

Одесит задавив на смерть двох грабіжників у Туреччині

У Туреччині вуличні грабіжники зненацька отримали жорстоку відповідь від одесита. Він задавив двох грабіжників на смерть.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеське життя».

Інцидент стався у місті Аланія, пишуть місцеві ЗМІ. Напередодні двоє грабіжників на мотоциклі розбили вікно в машині та, погрожуючи пістолетом, відібрали у нашого співвітчизника сумку, в якій було 35 тисяч євро.

Проте власник авто не розгубився: він розвернувся, наздогнав грабіжників та наїхав на них. Обидва грабіжники загинули на місці.

Місцева поліція затримала та заарештувала українця, який потерпів від пограбування.

Раніше «Одеське життя» розповідала про зухвале пограбування на платформі одеського залізничного вокзалу.

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