Девять лет за 4 тыс. долларов: в Одессе задержан организатор схемы переправки «уклонистов» за границу

Девять лет за 4 тыс. долларов: в Одессе задержан организатор схемы переправки «уклонистов» за границу

За 4000 долларов США одессит помогал «уклончанам» переправляться за границу. За совершенное правонарушителю грозит до девяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Житель Одессы разработал план незаконной переправки мужчин призывного возраста через границу Украины. Нарушитель нашел «клиента» через один из мессенджеров.

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За свои «услуги» злоумышленник пригласил 4 тыс. долларов США двумя траншами. Часть – сразу, а часть – из соседней страны.

Получив 1500 долларов аванса от «клиента», организатор схемы снабдил его автомобилем и приказал направляться в пункт назначения. В дальнейшем мужчина должен был пешком перейти на территорию другого государства в обход официального пункта пропуска.

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Автомобиль с «уклончантом» правоохранители остановили на пути следования к государственной границе, а самого фигуранта преступления задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Организатору схемы переправки «уклонистов» грозит по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины лишение свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, что на фронте погибли три военных из Одесской области Дмитрий Головчинский, Александр Хрищанович и Александр Новиков.

Фото: ГУНП в Одесской области

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