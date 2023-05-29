В Одессе полицейский отказывался разговаривать на украинском языке и провоцировал драку (видео)

В полицейском участке Одессы возник языковой конфликт между задержанным мужчиной и участковым из-за того, что правоохранитель общался на русском языке.

Задержанный в пьяном виде мужчина зафиксировал на видео ссору с участковым инспектором. Задержанный требовал от полицейского, чтобы тот общался с ним на украинском языке, сообщат в полиции.

Начато служебное расследование, на время которого участкового офицера полиции и его руководителя отстранили.

В полиции рассказали, что видео было обнаружено во время мониторинга соцсетей. Инцидент между участковым и гражданином возник, когда тот и еще несколько мужчин были приглашены в отделение полиции из-за появления в общественном месте в пьяном виде.

Также в полиции отметили, что по результатам расследования оценят действия полицейского, его руководителя и еще двух его коллег, присутствовавших во время конфликта – оперативного дежурного и помощника оперативного дежурного.

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