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Убийство бизнесмена в Одессе: суд заключил подозреваемого под стражу

Убийство бизнесмена в Одессе: суд заключил подозреваемого под стражу

В Одессе сообщили о подозрении охраннику жилого комплекса, которого подозревают в убийстве бизнесмена, чей труп на днях нашли в багажнике его автомобиля Рогѕсһе Panamera.

Как пишет «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, основной мотив преступления – ограбление.

Также стало известно, что суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

В случае признания его вины охраннику грозит от 8 до 15 лет тюрьмы либо пожизненное заключение.

Напомним, в Одессе полицейские нашли тело местного бизнесмена после того, как его мать заявила об исчезновении сына. Тело пролежало в багажнике его авто почти месяц.

Позже стало известно, что предпринимателя зарезал охранник жилого комплекса, в котором проживал убитый. Он замотал тело мужчины в тряпки и кульки и положил в багажник его авто, чтобы вывезти, но не смог завести машину.

Когда на место происшествия прибыли правоохранители, подозреваемый пытался сбежать, но был задержан.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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